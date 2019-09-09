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Güvenli bölgede ilk devriye

Güvenli bölgede ilk devriye

Türk ve ABD askeri konvoyu Suriye’nin kuzeyinde ilk ortak devriyesine çıktı. Müşterek birlik Telabyad kırsalında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Zırhlı araçlara Atak helikopterleri de eşlik etti.

OSMAN NURİ CERİT:  AKŞAM SINIRIN SIFIR NOKTASINDA 

Terör örgütünü Fırat’ın doğusundan temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için, ABD ile Türkiye’nin ilk ortak kara devriyesi gerçekleşti. Akçakale’nin 30 km doğusunda sınır duvarında açılan boşluktan, TSK’ya ait 6 zırhlı kirpi aracı Suriye topraklarına girdi. Türk askerlerini sınırın karşı tarafında ABD’nin zırhlı araçları karşıladı. Devriye faaliyeti öncesinde Türk ve ABD’li komutanlar arasında bir süre değerlendirme yapıldı. 

SINIRDA 3 SAATLİK DEVRİYE 

Devriye faaliyetine eşlik etmek üzere bölgeye ABD’ye ait 2 Apache helikopterleri geldi. ABD helikopterlerinin ardından TSK’ya ait 2 Atak helikopteri de devriye boyunca sınır hattı üzerinde uçuş yaptı. Yaklaşık 3 saat süren devriye faaliyeti sonrasında Türk zırhlıları, sınırdan Türkiye tarafına geçti. Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleşen ilk kara devriyesinin ardından yeni devriyelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

HAZIRLIĞI BİR AY SÜRDÜ  

Türkiye Fırat’ın doğusunda bulunan terör varlığını temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için bölgeye operasyon yapacağını açıklamasının ardından, bölgede kuvvetleri bulunan ABD ortak hareket teklifinde bulundu. Türkiye’nin terör ile mücadele kararlılığı sonrasında ABD’li yetkiler 6-7 Ağustos tarihinde Ankara’ya gelerek görüşmelere başladı. Bu görüşmeler kapsamında ABD’liler ile güvenli bölgenin birlikte inşa edilmesi ve koordinasyonun sağlanması için Müşterek Harekât Merkezi kurulması kararlaştırıldı.

ABD: YPG’LİLER GÖNÜLLÜ TERK ETTİ

Bölgeyi YPG’yle işgal eden ABD ortak devriyeye ilişkin açıklama yaptı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, “Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir” dedi. Caggins, “Bugünkü devriye görevi, Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir” değerlendirmesini yaptı. Caggins, SDG’nin “DEAŞ’ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya” devam edeceğini kaydetti.

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