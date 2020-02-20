Gürcistan'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Gürcistan, geçen yıl 28 Ekim'de, kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

AA'nın geçtiği habere göre, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinid, düzenlediği basın toplantısında, siber saldırıyla ilgili olarak Gürcü tarafının, uluslararası ortaklarıyla ortak soruşturma yaptığını kaydetti. Konstantinid konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü tarafın yürüttüğü soruşturmalar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği sonucu siber saldırının Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlandığı ve uygulandığı öğrenildi."

Siber saldırının amacının Gürcistan'ın ulusal güvenliği ve devlet kurumlarına zarar vermek olduğunu ifade eden Konstantinid, ifadelerini şu şekilde bitirdi: