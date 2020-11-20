  • $7,6449
  • 9,0779
  • 461.18
  • 1326.4
  • Haberler
  • Dünya
  • Gürcistan'da hareketli dakikalar: Silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı
20 Kasım 2020 Cuma 17:30 | Son Güncelleme:

Gürcistan'da hareketli dakikalar: Silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı

Gürcistan'da hareketli dakikalar: Silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı
AA

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Saldırganın ne talep ettiği ise açıklanmadı.

Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan Badri Esebua, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi de yanına alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra onları da serbest bırakarak kaçmıştı. Esebua halen aranıyor.

<p>Peki, torba yasadan kimler nasıl yararlanabiliyor? İşverenler bu süreçte nelere dikkat etmeli?

İstihdama büyük destek geldi... Başvuru tarihi ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 47 ilde 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Koronavirüse yakalanılması halinde ne yapmak gerekiyor? İşte adım adım yapılması gerekenler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.