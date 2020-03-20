Gürcistan koronavirüs nedeniyle hava trafiğini tamamen durdurdu

Gürcistan Başbakanlık Sözcüsü Irakli Chikovani, corona virüs tedbirleri kapsamında dış ülkelerle hava trafiğini tamamen durduklarını açıkladı.

Chikovani, sadece yurt dışında bulunan Gürcü vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için hükümetin, Gürcistan Havayolları ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını duyurdu.

Gürcistan şu ana kadar 43 corona virüs vakası açıkladı. Ülkede virüs nedeniyle henüz ölüm vakası bildirilmedi.