Gürcistan Başbakanı Gakharia, koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi.

Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.