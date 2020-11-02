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02 Kasım 2020 Pazartesi 20:02 | Son Güncelleme:

Gürcistan Başbakanı Gakharia, koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanı Gakharia, koronavirüse yakalandı
AA

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia koronavirüse yakalandı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi.

Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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