Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,13
  • 6,6597
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Gurbetçi ailelere velayet desteği

Gurbetçi ailelere velayet desteği

Gurbetçi ailelere velayet desteği

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, gurbetçi ailelerin ellerinden alınan çocukları için özel çalışma başlatıldığını söyledi. Demirer, “Velayetleri ailelerinden alınan çocuklarımız konusunu takip ediyoruz. Bu konularda özel uzmanlarla belki, hukuk danışmanlarında olduğu gibi bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

ALMANYA’DA 4 BİN

Demirer şunları söyledi: “Ayrıca Türk çocukların yabancı ailelere verilmemesi ve Türk kültürüyle büyümelerinin sağlanması amacıyla diğer Türk ailelerle görüşmeler yürütülecek. Türk ailelerin bu gibi durumlarda o çocukların koruyucu ailesi olmaları istenecek.”

Almanya Gençlik Dairesi’nin geçtiğimiz yıl velayetini ailelerinden aldığı çocuk sayısının 4 bin civarında olduğu ifade edildi. 


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti

Her yerde aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS Şubat ayı örnek soruları yayında! İşte LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soruları

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi