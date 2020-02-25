Gurbetçi ailelere velayet desteği

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, gurbetçi ailelerin ellerinden alınan çocukları için özel çalışma başlatıldığını söyledi. Demirer, “Velayetleri ailelerinden alınan çocuklarımız konusunu takip ediyoruz. Bu konularda özel uzmanlarla belki, hukuk danışmanlarında olduğu gibi bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

ALMANYA’DA 4 BİN



Demirer şunları söyledi: “Ayrıca Türk çocukların yabancı ailelere verilmemesi ve Türk kültürüyle büyümelerinin sağlanması amacıyla diğer Türk ailelerle görüşmeler yürütülecek. Türk ailelerin bu gibi durumlarda o çocukların koruyucu ailesi olmaları istenecek.”

Almanya Gençlik Dairesi’nin geçtiğimiz yıl velayetini ailelerinden aldığı çocuk sayısının 4 bin civarında olduğu ifade edildi.