Güney Sudan'da Kovid-19'dan ilk ölüm

Güney Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 231’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez virüs yüzünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Sudan’da ilk Kovid-19 vakası, 5 Nisan'da tespit edilmişti.

Afrika kıtasının genelinde şu ana kadar 73 bin 204 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 bin 497 kişi salgından hayatını kaybetti.

Güney Afrika en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Kıtada Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.



(AA)