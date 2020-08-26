26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:59 | Son Güncelleme:
Güney Kore'yi 2. dalga vurdu: Yeni ve daha tehlikeli
Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model aldığı Güney Kore, yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya.
Ülkede salgının yeni dalgasının merkezi, sağ eğilimli bir Presbiteryan kilisesi. Buradan yeniden yayılan salgın, ilk kez ülke çapındaki 17 bölgeye birden ulaştı. Yeni dalgada vakaların çoğunluğu 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı, nüfus yoğunluğu fazla başkentte görülüyor. En büyük kaygıyı ise, kilisedekilerin inançları sebebiyle filyasyonu reddetmesi oluşturuyor.