  • $7,3938
  • 9,0575
  • 446.732
  • 1459.69
  • Haberler
  • Dünya
  • Güney Kore'yi 2. dalga vurdu: Yeni ve daha tehlikeli
26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:59 | Son Güncelleme:

Güney Kore'yi 2. dalga vurdu: Yeni ve daha tehlikeli

Güney Kore'yi 2. dalga vurdu: Yeni ve daha tehlikeli

Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model aldığı Güney Kore, yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya.

Ülkede salgının yeni dalgasının merkezi, sağ eğilimli bir Presbiteryan kilisesi. Buradan yeniden yayılan salgın, ilk kez ülke çapındaki 17 bölgeye birden ulaştı. Yeni dalgada vakaların çoğunluğu 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı, nüfus yoğunluğu fazla başkentte görülüyor. En büyük kaygıyı ise, kilisedekilerin inançları sebebiyle filyasyonu reddetmesi oluşturuyor. 

<p>Oğuzhan Bilgin, sosyal medyada anti-siyaset ve 5. Kol Hareketi üzerinden giden tartışmaları Sosy

Muhalefet Türkiye'nin neresinde?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sürekli aç hissettiren 10 besin

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.