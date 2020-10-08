08 Ekim 2020 Perşembe 20:28 | Son Güncelleme:
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı
Güney Kore'nin Ulsan şehrinde çok katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edilirken ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 40 kişinin ise çatıda mahsur kaldığı bildirildi.
Güney Kore'nin Ulsan şehrinde, 136 hanelik bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aksam.com.tr'nin Daily Star'dan aktardığı habere göre, ilk belirlemelere göre, 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi, ancak 40 kişinin daha apartmanın çatısında kurtarılmayı beklediği bildirildi.