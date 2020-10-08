  • $7,939
  • 9,3422
  • 482.389
  • 1150.49
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı
08 Ekim 2020 Perşembe 20:28 | Son Güncelleme:

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde çok katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edilirken ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 40 kişinin ise çatıda mahsur kaldığı bildirildi.

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde, 136 hanelik bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aksam.com.tr'nin Daily Star'dan aktardığı habere göre, ilk belirlemelere göre, 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi, ancak 40 kişinin daha apartmanın çatısında kurtarılmayı beklediği bildirildi.

<p>Kaş ilçesinde denizi seyreden tatilciler, Kaş limanı açığında nesli tükenme tehlikesiyle karşı ka

Turistler şaştı kaldı! Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

İstanbullu dolu ve sağanak yağmur önlemini aldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.