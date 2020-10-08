Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde, 136 hanelik bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aksam.com.tr'nin Daily Star'dan aktardığı habere göre, ilk belirlemelere göre, 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi, ancak 40 kişinin daha apartmanın çatısında kurtarılmayı beklediği bildirildi.