Güney Kore'nin ortak irtibat ofisine yaptığı aramaya Kuzey Kore ilk kez yanıt vermedi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, yaptığı açıklamada, "Bu sabah irtibat ofisi, Kuzey Kore'yi aramaya çalıştı ancak Kuzey, aramaya henüz yanıt vermedi. Kuzey Kore, ilk kez aramalarımızı yanıtlamadı. Bu öğleden sonra planlandığı gibi tekrar aramaya çalışacağız." dedi.



Kuzey Kore, Güney'deki aktivistlerin ülkeye broşür göndermesiyle çıkan gerilimin üzerine Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'da olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyor.

İrtibat bürosunun, bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleri üzerine geçici olarak kapatılmasının ardından, iki tarafın irtibat memurları, Seul ile Pyongyang arasında kurulan telefon ve faks hatları aracılığıyla iletişim kuruyordu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Nisan 2018'de bir araya geldiği zirvede irtibat bürosu kurulması yönünde mutabakata varılmıştı. İki ülke, sınır ötesi iletişim ve iş birliğini kolaylaştırmak, diyaloğu artırmak için aynı yılın eylülünde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.



BROŞÜR KRİZİ ÜZERİNE KUZEY KORE'DEN, GÜNEY KORE'YE "İRTİBAT OFİSİNİ KAPATACAĞIZ" TEHDİDİ



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh da broşür geriliminin ardından balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirmişti.

Diğer yandan, Kuzey Kore haber ajansı (KCNA) cumartesi günkü haberinde, Kuzey Kore-Güney Kore ilişkilerin yürütmekten sorumlu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkezi Komitesi Birleşik Cephe Departmanı’nın ismi açıklanmayan sözcüsünün, Kim Yo-jong’un ortak irtibat ofisinin kapatılmasına yönelik uygulamaların incelenmesi talimatını verdiği aktarılmıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

