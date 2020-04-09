Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6603
  • 7,3003
  • 359.58
  • 94683.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Güney Kore'den endişelendiren koronavirüs haberi

Güney Kore'den endişelendiren koronavirüs haberi

Güney Kore'den endişelendiren koronavirüs haberi

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavi edilen en az 74 kişiye ikinci kez virüsün bulaştığı bildirildi. Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, sağlık yetkililerinin ikinci kez koronavirüse yakalanan 74 kişinin hastalığı başkalarına bulaştırma ve bu kişilerin vücutlarının Kovid-19'a karşı antikor üretme durumunu belirlemek için virüs ve serum örneklerini test ettiğini söyledi.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, sağlık yetkililerinin ikinci kez virüse yakalananların sayısındaki artıştan endişe duyduğu kaydedildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.


Yerli sondaj gemimiz 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli sondaj gemimiz 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayvanların objektiflere takılan en korkunç anları

İstanbul Boğazı renk değiştirdi