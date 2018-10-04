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Güney Kore'de termik santralde çıkan yangında 1 kişi öldü

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Güney Kore'nin Yeosu şehrindeki termik santralde çıkan yangında 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

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Yonhap ajansının haberine göre, polis ve itfaiye yetkilileri, Yeosu'nun endüstri kompleksinde yer alan termik santralin bir kömür silosunda yangın çıkması sonucu 1 işçinin öldüğünü, 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yangının, işçilerin bir toz toplama cihazı için filtre değiştirdiği sırada çıktığını bildiren polis, alevlerin, işçilerin kontrol kapağını açmasıyla 50 metre yükseklikteki silodan püskürdüğünü kaydetti.

Yetkililer yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(AA)

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