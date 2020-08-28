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  3. Güney Kore'de 'maske tak' uyarısına öfkelenen kişi yolculara terlikle saldırdı
28 Ağustos 2020 Cuma 13:12 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de 'maske tak' uyarısına öfkelenen kişi yolculara terlikle saldırdı

DHA

Güney Kore'de metroya maskesiz binen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

Güney Kore metrosunda maske tartışması kavgaya döndü. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı.

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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