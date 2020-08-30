Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3251
  • 8,6946
  • 462.709
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Güney Kore'de koronavirüs araştırması: Çocuklar haftalarca taşıyabiliyor
30 Ağustos 2020 Pazar 23:51 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de koronavirüs araştırması: Çocuklar haftalarca taşıyabiliyor

Güney Kore'de koronavirüs araştırması: Çocuklar haftalarca taşıyabiliyor
DHA

Güney Kore'de uzmanların yaptığı araştırmada, çocukların koronavirüsü (Covid-19) semptom göstermeseler dahi haftalarca burunlarında ve boğazlarında taşıyabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun virüsün neden bu kadar hızlı yayıldığını açıklayabileceğini düşünüyor.

Güney Kore’de 18 Şubat-31 Mart arasında 91 çocuk üzerinde 22 ayrı merkezde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuklar, koronavirüsü haftalarca boğazlarında ve burunlarında taşıyabiliyor. 

DHA'nın haberine göre, araştırma kapsamında gözlemlenen 91 çocuğun 20’sinin araştırma süresince semptom göstermediği, 18 çocuğun başta semptom göstermediği ancak ilerleyen günlerde ateş, öksürük ve ishal gibi semptomların ortaya çıktığı, diğerlerinin ise virüse yakalandıktan sonra semptom gösterdikleri açıklandı. 

Araştırmada dikkat çeken sonuca göre, çocuklardan bazılarının semptomları 36 güne kadar sürdü.

Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı
Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
Korku dolu anlar kameralara yansıdı: Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
İsrail gazetesinden ortalığı karıştıracak iddia:
CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde gazeteciler darp edildi!

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde gazeteciler darp edildi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor