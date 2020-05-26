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  3. Güney Kore'de karantina kurallara uymadı, 4 ay hapis cezası aldı
26 Mayıs 2020 Salı 14:37 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de karantina kurallara uymadı, 4 ay hapis cezası aldı

Güney Kore'de karantina kurallara uymadı, 4 ay hapis cezası aldı

Korona virüsün ilk görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore'de uygulanan karantina kurallarını Nisan ayında ihlal eden bir kişiye 4 ay hapis cezası verildi.

Güney Kore, korona virüs salgının ilk görüldüğü ülkelerden biri oldu. Ülke genelinde en fazla test yapan ülkeler arasında da yer alan Güney Kore’de karantina ilan edilmişti. Ülkede, 27 yaşındaki bir Koreli Nisan ayında karantina kurallarını 2 kez ihlal etmişti. 14 günlük karantinaya uymayan Güney Korel, daha sonra götürüldüğü karantina merkezinden de kaçmıştı. Açılan soruşturma kapsamında savcının 1 yıllık hapis cezası istediği Güney Korelinin cezası belli oldu. Nisan ayında yakalanan zanlı, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 yaşındaki Koreli ülke genelinde korona virüs salgınında hapis cezası alan ilk kişi oldu.

Güney Kore Ulusal Meclis’i Şubat ayında aldığı karar kapsamında, kuralları ihlal edenlere 1 yıl hapis ve 10 milyon Won (8 bin dolar) para cezası verileceğini duyurmuştu.


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