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  3. Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı

Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı

Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı

Güney Kore'nin Gimpo kentinde yaşlı bakım hastanesinde çıkan yangında 2 hasta hayatını kaybetti, 47 hasta yaralandı.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Gimpo'daki beş katlı yaşlı bakım hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada yangın sırasında yoğun bakım ünitesindeki 2 hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yangında yaralanan 47 hastanın çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yangın çıktığı sırada hastanede 130 hastanın bulunduğu ifade edildi.

AA

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