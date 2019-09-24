Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Gimpo'daki beş katlı yaşlı bakım hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada yangın sırasında yoğun bakım ünitesindeki 2 hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yangında yaralanan 47 hastanın çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yangın çıktığı sırada hastanede 130 hastanın bulunduğu ifade edildi.

AA