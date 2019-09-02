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Güney Kore'de çarpıcı istatistik! 2067'de nüfusun yarısı...

Güney Kore'de çarpıcı istatistik! 2067'de nüfusun yarısı...

Güney Kore'de 2067'de 65 yaş üzeri nüfusun, ülke nüfusunun yarısına yaklaşacağının tahmin edildiğini bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore İstatistik Enstitüsü, 2067 yılında 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfus içindeki payının yüzde 46,5'e ulaşmasını beklendiğini açıkladı.

2067'de, 51,7 milyon olan ülke nüfusunun 39 milyona düşmesi, yüzde 14,9 olan yaşlı nüfus oranının ise yüzde 46,5'e ulaşması bekleniyor.

Öte yandan bugün yüzde 72,7 olan, 15-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusun oranın ise 2067'de yüzde 45,4'e düşeceği öngörülüyor.

- YAŞLI NÜFUSUN PAYININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE OLACAK

Nüfus artış eğilimi böyle devam ederse, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore, 2067'ye gelindiğinde 201 ülke içinde yaşlı nüfusun payının en fazla olduğu ülke olacak.

Aynı dönemde yaşlı nüfusun oranının ABD'de yüzde 25,1, Çin'de yüzde 29,9 ve Japonya'da yüzde 38,1 olacağı tahmin ediliyor.

Çalışma çağını geride bırakan 65 yaş ve üstü nüfusun oranının yüzde 21'i aştığı ülkeler "süper yaşlı ülke" kategorisinde değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre bugün 7,71 milyar olan dünya nüfusu 2067 yılında 10,38 milyara ulaşacak. Halen yüzde 9,1 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun oranının ise yüzde 18,6'ya çıkacağı öngörülüyor.

(AA)

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