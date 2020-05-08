Güney Kore, yeni tip balistik füze denemesi yaptı
Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
ANKARA (AA) - Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, geçen ay, Hyunmoo-4 tipi 2 adet yüksek kapasiteli balistik füze denemesi yaptı.
Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Füze denemesi, Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin batı kıyısındaki Anheung test alanında gerçekleştirildi.