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Güney Kore, yeni tip balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore, yeni tip balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, geçen ay, Hyunmoo-4 tipi 2 adet yüksek kapasiteli balistik füze denemesi yaptı.

Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Füze denemesi, Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin batı kıyısındaki Anheung test alanında gerçekleştirildi.





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