Güney Kore, UNESCO'nun kapısını 'zorla çalıştırılan işçilerin' onore edilmesi için çalacak

Güney Kore hükümeti, UNESCO Dünya Mirası Komitesinin tavsiyelerinin ve Japonya tarafından vaat edilen takip tedbirlerinin yerine getirilmediğini belirterek, Tokyo'da dün açılan Sanayi Mirası Bilgi Merkezinde halka sunulan serginin içeriğine tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Japonya'nın 1910-1945'teki sömürgecilik döneminde zorla çalıştırılan işçileri, dünya mirası alanları listesindeki "Meiji Sanayi Devrimi Alanları"na ilişkin materyallerin derlendiği bu merkezde onore etme sözünü tutmasını sağlamak için çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

İsmi açıklanmayan yetkili, Tokyo'nun yeni açılan sanat galerisinde, "Meiji dönemi sanayi alanlarında zorla işçi çalıştırıldığını" ifade eden açıklamalara yer verilmesini sağlayacağına ilişkin sözünü tutmaması üzerine, "Japonya'nın sözünü içtenlikle yerine getirmesini sağlamak ve merkezde kurbanları anan materyallerin sergilenmesi için çok taraflı çabalar talep etmek üzere UNESCO'ya bir mektup göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

Yetkili, Bakanlığın UNESCO'ya konuya ilişkin ricada bulunacakları mektubu "en kısa zamanda" göndereceğini kaydetti.



GÜNEY KORE, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ



Sanat merkezi, 2015'te UNESCO'nun Dünya Mirası listesine "Japonya'nın Meiji Sanayi Devrimi Alanları: Demir ve Çelik, Gemi Yapımı ve Kömür Madenciliği" başlığıyla giren 23 alan hakkında bilgiler sunuyor.

Bunların arasında "Savaş Gemisi Adası" olarak da bilinen Hashima Adası ve Japonya'nın 1910-1945 sömürgecilik döneminde birçok Korelinin zorla çalıştırıldığı 6 diğer yer de bulunuyor.

Güney Kore, başlangıçta Kore Yarımadası'nın Japon sömürge yönetimi altında bulunduğu 1910-1945'te bu 23 alandan 7'sinde Korelilerin çalışmaya zorlandığını belirterek, Meiji Sanayi Devrimi Alanları'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine karşı çıkmış, daha sonra Japonya'nın alanlardaki çalışma koşulları hakkında uygun şekilde bilgi vermesi koşuluyla şikayetini geri çekmişti.



ZORLA ÇALIŞTIRILAN KORELİ İŞÇİLER



Japonya'nın 1910-1945'te Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda, çok sayıda Japon şirketi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Karar, görülmekte olan benzer davalara emsal teşkil etmiş, diğer Japon şirketleri de art arda tazminata mahkum olmuştu.



Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu, bu anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.



Güney Kore ise insanları sömürge yönetiminde zorla çalıştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.