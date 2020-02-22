Güney Kore teyakkuzda! Yeni tip koronavirüs vaka sayısı 433'e çıktı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ederken, coğrafi olarak Çin'e yakın bölgelerinde, vaka sayılarındaki hızlı artış endişelere yol açıyor.

AA'da geçen habere göre, Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.

Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.