Güney Çin Denizi'nde korkulan oldu: Bir gemi batırıldı

Dünyanın en ihtilaflı sularından biri olan Güney Çin Denizi’nde son dönemde yükselen tansiyon, Vietnam’a ait bir geminin batırılmasıyla sonuçlandı.

Aksam.com.tr’nin NHK’dan aktardığı habere göre, Çin’e ait iki savaş gemisi, Çin’in hak iddiasında bulunduğu Paracel Adaları yakınlarında Vietnam’a ait bir balıkçı gemisini batırdı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin batırılmasına ilişkin olarak Çinli makamlardan soruşturma başlatmalarını istedi.

Uzmanlar, hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası güçlerin koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştığı bu süreci fırsat bilen Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki aktivitelerini artırdığını belirtti.

Çin, 1947 yılında yayımladığı bir haritayla Paracel Adaları da dahil olmak üzere Güney Çin Denizi’nin yaklaşık yüzde 80’inde hak iddia ediyor. Öte yandan, başta Vietnam ve Filipinler olmak üzere Brunei ve Malezya da komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.