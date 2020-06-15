Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,838
  • 7,699
  • 378.342
  • 109517
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Güney Çin Denizi'nde korkulan oldu: Bir gemi batırıldı
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:42 | Son Güncelleme:

Güney Çin Denizi'nde korkulan oldu: Bir gemi batırıldı

Güney Çin Denizi'nde korkulan oldu: Bir gemi batırıldı

Birçok ülkenin egemenlik tartışmaları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde son dönemde yükselen tansiyon, Vietnam'a ait bir geminin batırılmasıyla sonuçlandı. Çin'e ait iki savaş gemisi, Vietnamlı bir balıkçı gemisini batırdı.

Dünyanın en ihtilaflı sularından biri olan Güney Çin Denizi’nde son dönemde yükselen tansiyon, Vietnam’a ait bir geminin batırılmasıyla sonuçlandı.

Aksam.com.tr’nin NHK’dan aktardığı habere göre, Çin’e ait iki savaş gemisi, Çin’in hak iddiasında bulunduğu Paracel Adaları yakınlarında Vietnam’a ait bir balıkçı gemisini batırdı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin batırılmasına ilişkin olarak Çinli makamlardan soruşturma başlatmalarını istedi.

Uzmanlar, hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası güçlerin koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştığı bu süreci fırsat bilen Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki aktivitelerini artırdığını belirtti.

Çin, 1947 yılında yayımladığı bir haritayla Paracel Adaları da dahil olmak üzere Güney Çin Denizi’nin yaklaşık yüzde 80’inde hak iddia ediyor. Öte yandan, başta Vietnam ve Filipinler olmak üzere Brunei ve Malezya da komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Adalet Bakanı duyurdu: Yarından itibaren başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
FETÖ'nün işkence taktiğini itiraf etti! Doğu'da hain temizliği
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Operasyondan ilk görüntüler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!