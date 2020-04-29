Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor: ABD Donaması ilk kez söz konusu bölgeyi yasa dışı bir şekilde ihlal etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD ve Çin'in salgın konusundaki suçlamalarıyla oluşan gerilim, diplomatik yollarla sınırlı kalmadı.

PLA Donanmasından yapılan açıklamaya göre, ABD Donanmasına bağlı güdümlü bir füze muhripi olan USS Barry, tartışmalı Paracel ya da Xisha olarak bilinen tartışmalı adaların yanından Çin karasularına girdi.

Çin'in Global Times haber sitesine göre, ABD Donaması ilk kez söz konusu bölgeyi yasa dışı bir şekilde ihlal etti.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan PLA Güney Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Li Huamin, 'ABD'nin kışkırtıcı eylemleri, uluslararası hukuku ve ilgili normları ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Çin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ciddi bir şekilde ihlal ediyor ve bölgesel güvenlik risklerini kasten artırıyor.' dedi.

Bölgesel güvenlik, barış ve istikrara için askeri eylemleri derhal durdurma çağrısı yapan Huamin, 'ABD tarafını anavatanında salgın önleme ve salgın kontrolünü sağlamaya odaklanmaya çağırıyoruz.' dedi.

Bu haftanın başlarında, USS Barry, bu ayın ikinci geçişini yine ciddi gerilimlere neden olan Tayvan Bağazı'ndan yaptı. Her iki olayda da Çinli bir uçak gemisi, savaş gemisini takip etti.

Amerikan savaş gemileri, 'navigasyon özgürlüğünü' koruma gerekçesiyle. Tayvan Boğazı, Güney ve Doğu Çin denizlerinde düzenli olarak devriye geziyor. Çin tarafı ise, hak iddia ettiği sular nedeniyle söz konusu eylemlerin egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor.

star.com.tr

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