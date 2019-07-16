Güney Afrika'da ölü aslanın başında öpüşürken fotoğraf çektiren çifte tepki yağdı

Kanadalı Carolyn ve Darren Carter çifti geçen ay, Legelela Safaris adında ‘ödüllü av gezileri’ düzenleyen bir şirketle Güney Afrika tatiline çıktı.

Firmanın Facebook sayfasında, çifti ölü bir yetişkin erkek aslanın başında öpüşürken gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Aslanı kimin öldürdüğü bilinmiyor.

HESAPLARI KAPATTILAR

Hayvan hakları örgütlerini başta olmak üzere fotoğrafa her kesimden tepki yağdı. Çift için ‘hasta, rezil, canavar’ yorumları yağarken, söz konusu şirket de hayvanları öldürmek için tur düzenlediği için tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine çift tüm sosyal medya hesaplarını gizledi, şirketin sosyal medya hesabı kapatıldı.

HER HAYVANA AYRI FİYAT BİÇMİŞLER

Afrika sık sık bu tarz vahşet haberleriyle gündeme geliyor. Legelela Safaris gibi pek çok şirket kıtada buna benzer vahşi av etkinlikleri düzenliyor.

Hatta Legelela Safaris’e ait sitede, babunlar için 200, antiloplar için 850, zürafalar için 300 ve sırtlanlar için 3500 dolar gibi rakamlar biçiliyor. Fil, gergedan, aslan ve hipopotam gibi hayvanlar ise istek üzerine ‘fiyatlandırılıyor’.