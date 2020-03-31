Güney Afrika'da koronavirüs tespiti için yetkililer kapı kapı dolaşarak taşıyıcıları arayacaklar

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, virüsle mücadele kapsamında 10 bin saha çalışanının evleri ziyaret ederek, hastalık belirtisi gösterenleri belirleyeceğini duyurdu.



Ramaphosa, hafif belirtiler taşıyanların evde kalacağını, orta ve ağır belirti taşıyanların ise klinik ve hastanelere taşınacağını ifade etti.



Programın hastalığa karşı alınan önlemlerde yeni bir aşama olduğuna dikkati çeken Ramaphosa, hükümetin enfekte olmuş kişilerle temas edenleri bulmak için de teknoloji geliştirdiğini belirtti.



Afrika’daki Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 1326.



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3.

AA