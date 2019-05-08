Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1721
  • 6,9151
  • 255.413
  • 91.055
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Güney Afrika seçimlerinde Müslümanlara ramazan önceliği verildi

Güney Afrika seçimlerinde Müslümanlara ramazan önceliği verildi

Güney Afrika seçimlerinde Müslümanlara ramazan önceliği verildi

Güney Afrika Seçim Komisyonu, ülkede seçimlerin ramazan ayına denk gelmesinden dolayı oy kullanmada Müslümanlara kolaylık sağlandığını bildirdi.

Güney Afrika Seçim Komisyonundan Kate Bapela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda Müslümanların oruç tutması nedeniyle istedikleri takdirde "özel oy kullanma" hakkından yararlanabileceklerini ifade etti. 

Kararı, Güney Afrika'nın en büyük İslami kuruluşu Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde aldıklarını söyleyen Bapela, "Bu karar, Müslümanların ibadetlerini kolaylaştırmak için alındı. Dileyen Müslümanlar seçimde engel durumu olanlar için hazırlanan ‘özel oy kullanma’ statüsünden yararlanıyorlar." dedi.

Bapela, başvuru yapan Müslümanların oy verme işleminden iki gün önce oy kullanmaya başladığını ifade ederek, "Ülkemizdeki Müslümanların oy verme işlemi esnasında sırada bekleme ya da herhangi başka zor bir durumla karşılaşmadan ibadetlerini daha rahat şekilde yapmaları amaçlandı." diye konuştu. 

Güney Afrika’da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin sona erdiği 1994 yılından bu yana 6. kez devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. 56 milyon nüfusa sahip ülkede Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz ilahi besteledi
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar

Game of Thrones'ta ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi sahnesinin kamera arkası