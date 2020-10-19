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  • Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
19 Ekim 2020 Pazartesi 11:06 | Son Güncelleme:

Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AA

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mkhize, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Mkhize'la birlikte ülkede koronavirüse yakalanan bakan sayısı 5 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, hafif belirtilerin ardından test yaptırmaya karar verdiklerini belirten Mkhize, ev karantinasında olduklarını ve hastalığı atlatma ümidi taşıdıklarını kaydetti.

Mkhize, halka salgında ikinci bir dalganın oluşması riski olduğunu hatırlatarak tüm önlemlere uymaları çağrısı yaptı.

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakalarının yarısının görüldüğü Güney Afrika'da, şimdiye kadar 5 bakan virüse yakalandı.

Ülkede 700 binden fazla kişi virüsten ötürü hasta olurken, 18 bin kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Gana, Gine, Mozambik gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

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