Gündemde bu sefer F-35 ve F-22 yok! 8 savaş uçağıyla ilgili ABD'den kritik karar!

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ABD Hava Kuvvetleri, havadan istihbarat/gözetim/keşif yapmaya yönelik kullanılan komuta kontrol filosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı David Goldfein, mevcut Hava Kuvvetleri harcamalarına yönelik yaptığı açıklamada eski uçaklardan birkaçının erken emekli edilmesiyle 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını ifade etmişti.

The National İnterest sitesinde yer alan habere göre; Kasım ayında, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Todd Harrison, önümüzdeki beş yıl içinde erken emekli edilmesi hedeflenen sekiz eski uçak tipini listeleyen bir rapor yayınladı. Raporda 707 tabanlı RC-135 keşif uçakları, E-3 Sentry erken uyarı uçakları ve E-8 JSTAR savaş alanı gözetleme ve komuta uçakları yer aldı.