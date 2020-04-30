Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü
Güney Amerika ülkesi Guayana'da bir askeri birlikte meydana gelen patlama nedeniyle 3 asker öldü.
Guayana basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Georgetown'a 40 kilometre mesafede Timehri şehrinde bulunan Guayana Savunma Kuvvetine (GDF) bağlı Kamp Stephenson Üssündeki silah deposunda meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Yaralı askerin tedavi altına alındığı açıklandı.
Ülkede şubat ayında GDF'ye bağlı Sahil Güvenlik Üssünde 50'nci yıl kutlamalarında kullanılmak üzere havai fişeklerin hazırlandığı sırada meydana gelen patlamada 1 asker ölmüştü.