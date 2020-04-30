Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9909
  • 7,6672
  • 379.192
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü

Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü

Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü

Güney Amerika ülkesi Guayana'da bir askeri birlikte meydana gelen patlama nedeniyle 3 asker öldü.

Guayana basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Georgetown'a 40 kilometre mesafede Timehri şehrinde bulunan Guayana Savunma Kuvvetine (GDF) bağlı Kamp Stephenson Üssündeki silah deposunda meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Yaralı askerin tedavi altına alındığı açıklandı.

Ülkede şubat ayında GDF'ye bağlı Sahil Güvenlik Üssünde 50'nci yıl kutlamalarında kullanılmak üzere havai fişeklerin hazırlandığı sırada meydana gelen patlamada 1 asker ölmüştü.


İstanbul Üniversitesi dev göktaşını Dünya'nın yakınından geçerken görüntüledi

İstanbul Üniversitesi dev göktaşını Dünya'nın yakınından geçerken görüntüledi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek

İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri