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Guatemala'da kaza sonrası çekilen görüntüler kan dondurdu

Guatemala'da kaza sonrası çekilen görüntüler kan dondurdu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da meydana gelen kazada 20 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası çekilen görüntüler ise kan dondurdu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da meydana gelen kazada 20 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası çekilen görüntüler ise kan dondurdu.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, başkent Guatemala'nın 150 kilometre doğusunda otoyolda kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada yaralanan 12 kişi civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.


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