Guardian: Birleşik Krallık AB statüsündeki diplomatlarını geri çekecek

The Guardian´da yer alan ve ismi verilmeyen devlet yetkililerine dayandırılan habere göre, Downing Street diplomatlarının Brüksel´deki günlük toplantılara katılmamasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bunun yanında, AB´de Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek olan toplantılara Birleşik Krallık bakanları ve AB temsilcilerinin katılım durumunun "belirsizliğini koruduğu" vurgulandı.

Geçen hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşik Krallık´ın AB´den Ekim sonunda anlaşmayla veya anlaşma olmadan ayrılacağı savını yinelemiş ve Başbakan Boris Johnson da Parlamento üyelerinden, Brexit´in Ekim ayında gerçekleşmesi için destek talep etmişti.

(DHA)