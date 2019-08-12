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  3. Guardian: Birleşik Krallık AB statüsündeki diplomatlarını geri çekecek

Guardian: Birleşik Krallık AB statüsündeki diplomatlarını geri çekecek

Guardian: Birleşik Krallık AB statüsündeki diplomatlarını geri çekecek

Birleşik Krallık yönetimi, 31 Ekim´de Avrupa Birliği´nden ayrılma kararına paralel olarak, AB enstitülerindeki diplomatlarını geri çekmeye hazırlanıyor.

The Guardian´da yer alan ve ismi verilmeyen devlet yetkililerine dayandırılan habere göre, Downing Street diplomatlarının Brüksel´deki günlük toplantılara katılmamasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bunun yanında, AB´de Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek olan toplantılara Birleşik Krallık bakanları ve AB temsilcilerinin katılım durumunun "belirsizliğini koruduğu" vurgulandı.

Geçen hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşik Krallık´ın AB´den Ekim sonunda anlaşmayla veya anlaşma olmadan ayrılacağı savını yinelemiş ve Başbakan Boris Johnson da Parlamento üyelerinden, Brexit´in Ekim ayında gerçekleşmesi için destek talep etmişti.

(DHA)

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