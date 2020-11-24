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  • Grafiti sanatçısı Banksy'nin bisikleti çalındı
24 Kasım 2020 Salı 01:44 | Son Güncelleme:

Grafiti sanatçısı Banksy'nin bisikleti çalındı

Grafiti sanatçısı Banksy'nin bisikleti çalındı

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin Nottingham'daki hula hop çeviren kız temalı son çalışmasına dahil olan bisiklet çalındı.

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy’nin Nottingham’daki hula hop çeviren kız temalı son çalışmasına dahil olan bisiklet çalındı. Sanat tacirleri, bisiklete 214 bin sterlin değer biçti. Bisikletin çalındığına dair şimdiye kadar Nottinghamshire Polis Merkezi’ne ya da Nottingham Şehir Konseyi’ne herhangi bir ihbarda bulunulmadı.

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