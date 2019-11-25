G-Pop yıldızı evinde ölü bulundu

Güney Koreli pop yıldızı Goo Hara’nın evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, K-Pop grubu Kara’nın eski üyesinin Cheongdam’daki evinde bugün cansız bedeniyle karşılaştıklarını açıkladı.

Basında yer alan haberlere göre genç yıldız, 1,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram’da endişe verici mesajlar paylaştıktan sonra mayıs ayında intihar girişiminde bulunmuştu.

Olayın ardından 28 yaşındaki Goo yaptığı bir başka paylaşımda, “Birçok kişinin kaygılanmasına yol açtığım için yürekten özür diliyorum” demişti.

Müzik grubu Kara başlangıçta 7 kişiden oluşuyordu ancak yaşanan ayrılıklarla birlikte ekipten geriye Goo Hara, Park Gyuri, Han Seungyeon ve Kang Jiyoung kalmıştı.

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre, müzik kariyerlerine 2007’de DSP Medya çatısı altında başlayıp Cupid ve Step gibi kayıtları piyasaya süren grup 2016’da dağılmıştı.

Bir zamanlar Kara ekibinde yer alan Goo ise yakın zamanda bir Japon prodüksiyon şirketiyle anlaşma yapmış ve Midnight Queen adlı mini solo albümünü çıkarmıştı.

Öte yandan Goo'nun ölümü Güney Kore'de genç yıldızların yaşamını yitirdiği olaylar zincirinde son gelişme oldu.

Ülkenin tanınmış oyuncularından biri olan K-Pop yıldızı Sulli geçen ay yaşamını yitirmişti.

Bir zamanlar f(x) adlı müzik grubunun üyesi olan 25 yaşındaki şarkıcı evinde ölü bulunmuş ve olayın intihar olduğu belirtilmişti.

(Independent Türkçe)