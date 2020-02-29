Gözyaşından Kovid-19 çıktı

Çin’de Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yaptı. Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktı.

MASKE VE GÖZLÜK TAKIN



Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti. Şın, çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Dr. Şın, sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

İRAN’A 20 BİN KİT DAHA



Çin, salgınla mücadeleye destek için İran’a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdiğini açıkladı.

GÜNEY KORE’DE VAKA 2 BİNİ GEÇTİ



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede 256 yeni virüs vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 2 bin 337’ye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, vakaların yüzde 90’ının salgının merkez üssü olan Daegu kenti ve komşu Kuzey Gyeongsang eyaletinde tespit edildiği bilgisi verildi. Yetkililer, herhangi bir ölümün meydana gelmediğini, toplam ölü sayısının hâlâ 13 olduğunu belirtti. Güney Kore, Kovid-19 vakalarında görülen ani artışla Çin’in ardından en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

DSÖ: KÜRESEL RİSK SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek”e çıkardıklarını duyurdu. “Vaka sayısında ve son birkaç gün içinde etkilenen ülke sayısında devam eden artış açıkça endişe verici” diyen Ghebreyesus, virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirtti.

83 BİN 907 VAKA, 2 BİN 869 ÖLÜ



Çin’de Kovid-19 nedeniyle dün 44 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 788’e vaka sayısı ise 78 bin 832’ye yükseldi. Dünya genelinde 83 bin 907 vaka tespit edildi. Ölü sayısı 2 bin 869’a yükselirken, 36 bin 872 kişi kurtarıldı.

59 ÜLKEYİ SARDI



Koronavirüsün dünya üzerinde şu ana kadar 59 ülkeye yayıldığı belirtildi. Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur, ABD, Almanya, Kuveyt, Tayland, Fransa, Tayvan, Bahreyn, İspanya, Avustralya, Malezya, BAE, Vietnam, Kanada, Makao, İsviçre, İsveç, Irak, Umman, İsrail, Hindistan, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Finlandiya, Rusya, Pakistan, Lübnan, Afganistan, Nepal, Litvanya, Kamboçya, Gürcistan, Nijerya, Norveç, San Marino, Cezayir, Belçika, Hollanda, Danimarka, Kuzey Makedonya, Belarus, Yeni Zelanda, Brezilya, Romanya, Estonya, Mısır, Sri Lanka, Azerbaycan, Filipinler, İngiltere, İzlanda, Meksika.

NİJERYA’DA PANİK



Sahraaltı Afrika’da ilk kez Nijerya’da görülen Kovid-19 ile ilgili Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, vakanın 25 Şubat’ta İtalya’nın Milano kentinden İstanbul aktarmalı giden bir İtalyan’da tespit edildiğini belirtti. Yeni Zelanda’da İran’dan dönen 60 yaşlarında bir kişide, Belarus’ta İranlı bir öğrencide, Litvanya’da İtalya’nın Verona kentinden dönen bir kadında virüs tespit edildi. İran’dan Azerbaycan’a geçen bir Rus vatandaşında da virüse rastlandığı belirtildi.



JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 9 OLDU



Japonya’da korona virüsü teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9’a yükseldi. Son ölüm haberi, ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 5’e çıkardı. Daha önce Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan yolcularından 4’ü hayatını kaybetmişti.

MOĞOLİSTAN’DA EN ÜST DÜZEY KARANTİNA



27 Şubat’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyet, ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.

DÖRT MİLLETVEKİLİ DAHA VİRÜS KAPTI



İran’da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34’e vaka sayısı da 388’e yükseldi. Ülke halihazırda, Çin’den sonra en çok ölümün kaydedildiği yer durumunda. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclis’teki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti. Vekili, “4’ünün testi pozitif” dedi.

JAPONYA’DA OHAL İLAN EDİLDİ



Japonya’nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

ENDONEZYA ELÇİLİĞİ KAPANDI



Endonezya’nın Seul Büyükelçisi Umar Hadi, elçilik ve Endonezya Yatırım Geliştirme Merkezi’nin bugünden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.



KKTC’DE GÜNEYLE SINIR KAPATILDI



Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle, Kuzey ve Güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi” dedi.