Gözünü Ay'a diken kadın

Akane Imamura, 2017'de gördüğü iş ilanına başvurdu ve Ay'da nihai olarak kendi kendine yetecek bir ekosistem ve ekonomi yaratmanın ilk adımı olan minyatür uzay araçlarını inşa eden mühendis olarak Ispace tarafından işe alındı.

Bugün, JAXA'nın Ay simülasyon bölümünde, kendisinin ve takımının geliştirdiği en son prototipi test ediyor.

Ay yüzeyinin yaklaşık 10 santimlik neolit denen en üst kısmı ince kum gibi kaygan olduğundan Imamura'nın inşaa ettiği minyatür aracın kuma batmaması için yapısal olarak çok sağlam olması gerekiyor.

Bir gün Ay'a gidip yaşarsak bu, 36 yaşındaki Akane Imamura gibi mühendislerin çabasıyla gerçek olacak. Bloomberg'in "Sıradaki Meslekler" serisinde konuşan Imamura, "Bu rover benim çocuğum gibi" diyor.

Ne var ki Imamura, Japon toplumunda sadece icra ettiği meslek koluyla değil aynı zamanda kadın mühendis olmasıyla da istisnai bir durum teşkil ediyor. O, aynı zamanda ilkokul öğrencisi Chiaki'nin annesi ve Taisuke'nin eşi.

Japonya, 2018'de Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptırdığı araştırmada cinsiyet eşitliği bakımından dünyada 149 ülke arasında 110'cu sırayla G7 diye tabir edilen gelişmiş ülkeler arasında en kötü performansı gösterdi.

Dünyada teknolojiyle ilgili iş arayanların başvurduğu Honeypot adlı web sitesinin verilerine göre STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında kadın mezunların sayısı erkeklere göre hala düşük. Geçen yıl kadın STEM mezunlarının tüm mezunlar içindeki payı Avrupa'da yüzde 21 ve Amerika'da yüzde 25 olmuş. Japonya ise yüzde 15 oranıyla 41 ülke arasında en düşük kadın mühendis sayısına sahip.



Bunun dışında Japon Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin üyelerinin sadece yüzde 2'si kadın. Daha da kötüsü genç nesil kadın mühendisler ismi Toyota veya Honda gibi de olsa zamanı geldiğinde kendilerine esneklik sağlayamayan yerlerde çalışmak istemiyorlar.

Imamura makina mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış. Mezuniyet sonrası girdiği beton ve metal üretimi yapan büyük bir Japon şirketinin Ar-Ge bölümünde çalışan iki-üç kadın araştırmacıdan biriymiş.

Kızı Chiaki doğunca bir süreliğine izin kullanmak istemiş ama işe geri döndüğünde şirket onu ne yapacağını bilemez durumdaymış. "Şirkette sanki bileklerinden zincirlenmiş halde batan bir ben vardım" diyor. Birkaç defa işi tamamen bırakıp ev kadını olmayı düşünmüş ama hayatının sıkıcı olacağını düşünerek vazgeçmiş. Şu an haftada iki gün evden çalışıyor, gerekirse Ispace'deki ekibine telekonferansla bağlanıyor.

Imamura, gelecekte kızının da büyüyüp bir işe gireceği zaman Japonya'da çalışan kadınların durumunun daha iyi olacağını umut ediyor.

O gün gelene dek ise üzerinde çalıştığı gezgin robot aracının tamamlanıp uzaya fırlatılmasını "yarı heyecan yarı endişe" içinde izleyeceği günü bekliyor.

(BBC)