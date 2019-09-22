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Gözünde lens ile denize girdi, kör oldu!

Gözünde lens ile denize girdi, kör oldu!

İngiliz bir öğrenci, kontakt lensleri ile tatildeyken yüzerken kör oldu.

Londra'da 20 yaşındaki Miyako Aiko-Murray'nin Malta tatili kabusa döndü.

Genç kadın, Malta tatilinde lensleri ile denizde yüzerken büyük bir dalga vurdu ve su doğrudan gözlerine sıçradı. Miyako'nun bir süre sonra gözleri kızarmaya ve migreni tutmaya başladı. Genç kadın gözlerinin sürekli sulandığını ve anlık sancıları da fark ettiğinde hemen doktora başvurdu.

Genç kadın doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı, Doktoru kendisine Acanthamoeba Keratitis (amiplerin göz korneanını istila ettiği nadir bir hastalık) teşhisi koydu. 

Aiko-Murray'in devam eden tedavisinin yıllar alabileceği ve birkaç kornea nakli yapılabileceği ifade edilirken genç kadın gözü nedeniyle işini de kaybetti.

Aiko-Murray’e yardım etmek üzere oluşturulmuş bir GoFundMe sayfasında ise üç günde 5.850 sterlin para toplandı. Genç kadın ise bir an önce hayatını yoluna koyacağı ve işine devam edeceği günü bekliyor.

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