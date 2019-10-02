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Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle 'teyakkuz' halinde

Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle 'teyakkuz' halinde

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Bağdat ve özellikle güneydeki kentlerde "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle iki gündür devam eden gösteriler sebebiyle Irak'ın birçok kentinde internet kesintisi yaşanıyor.

İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor.

Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişim de durduruldu. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

- Güvenlik güçlerinin müdahalesi sürüyor

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

IRAK TEYAKKUZDA

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler iki gündür ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

- İki günde 4 kişi öldü

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.  (AA)

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