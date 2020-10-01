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01 Ekim 2020 Perşembe 18:14 | Son Güncelleme:

Görüntüleri ortaya çıktı... İşgalci Ermenistan'dan PKK/YPG işbirliği

Görüntüleri ortaya çıktı... İşgalci Ermenistan'dan PKK/YPG işbirliği
DHA

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ'da Ermeni güçleri ile PKK'nın Suriye'deki kolu terör örgütü YPG teröristleri ile bir araya geldi.

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi.

Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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