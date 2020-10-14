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14 Ekim 2020 Çarşamba 15:28 | Son Güncelleme:

Görüntüler ortaya çıktı: İsrail'den Esed rejimine gizli operasyon

AA

İsrail'in, Suriye-İsrail sınırındaki askeri bölgeden arındırılmış bölgede Esed rejimine ait iki askeri noktaya düzenlediği gizli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının, Esed rejiminin sınırdaki tampon bölgede artan askeri varlığıyla Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı 'ihlal' etmesine karşılık yapıldığı dile getirildi.

İsrail ordusuna ait özel kuvvetlerin üç hafta önce Suriye sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye gizli bir operasyon yaptığı ortaya çıktı.

AA'nın İsrail'in Kanal 12 televizyonundan aktardığı habere göre, askerlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden sınırı geçerek Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha ettiği ifade edildi.

Saldırının, Esed rejiminin sınırdaki tampon bölgede artan askeri varlığıyla Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı "ihlal" etmesine karşılık yapıldığı dile getirildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak haberi doğruladı.

İki ülke arasında 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalanmıştı.

<p>Editör:</p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya

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