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  3. Görüntüler ortaya çıktı: İsrail F-16'ları suya gömüldü!

Görüntüler ortaya çıktı: İsrail F-16'ları suya gömüldü!

Görüntüler ortaya çıktı: İsrail F-16'ları suya gömüldü!

İsrail Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 8 adet F-16 tipi savaş uçakları, yoğun yağışlar sonucu sular altında kaldı ve uçakların aviyonik sitemlerinde, oldukça ciddi hasarlar meydana geldi.

İsrail’de geçtiğimiz hafta çok şiddetli yağışlar meydana gelmiş ve ülkede birçok yerde hayat durma noktasına gelmişti.

Üst düzey bir İsrail Hava Kuvvetleri mensubu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe günü, İsrail’deki Hatzor hava üssüne 12 saat içerisinde 50 milyon lite yağmur düştü.

Şiddetli yağış sonrası, Hatzor üssündeki hangarlar ve hangarlarda bulunan 8 adet F-16 Sufa tipi savaş uçağı, sular altında kaldı. Sular altında kalan F-16 savaş uçaklarının, sensör ve bazı aviyonik sistemleri ağır hasar aldı.

Olayın ardından İsrail Hava Kuvvetleri, hangarları tahliye etmedikleri için hatalı olduklarını ve bir daha yaşanmaması için bu olaydan ders alacaklarını açıkladı.


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