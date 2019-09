Görüntüler ortalığı karıştırmıştı! Deniz Kuvvetlerinden UFO itirafı

Amerikan Deniz Kuvvetleri, 2017 yılında yayınlanan 'açıklanamayan hava olaylarının' gerçek olduğunu ancak görüntülerle ilgili bilgilerin asla halka açıklanmayacağını belirtti. Görüntüler, 2017 Aralık ayında The New York Times tarafından yayımlanmıştı ve Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından iki ayrı durum olarak kabul edilmişti.

'BU ŞEY DE NE?'



Yayımlanan görüntülerin ilki 2004'te San Diego, Kaliforniya yakınlarında kaydedilmiş diğeri ise 2015'te Florida Jacksonville kıyılarında kayda alınmıştı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra To The Stars Academy internet sitesi, 2015'te kaydedilen görüntülere ek bir video daha yayınlamış ve bir donanma pilotunun 'Bu şey de ne?' sözlerini aktarmıştı.







Donanma sözcüsü Joseph Gradisher, The Black Vault'a yaptığı açıklamada, “Donanma, bu üç videoda yer alan / tasvir edilen fenomenleri tanımlanamayan olarak kabul ediyor” diyerek görüntüleri kabul ettiklerini açıkladı.





TRUMP'TAN UFO AÇIKLAMASI



Haziran ayında, ABD senatörlerinin Pentagon tarafından Donanma pilotlarının UFO görüşlerine dair son raporları hakkında bilgilendirildiği belirtilirken, Başkan Trump, UFO haberleriyle ABC News’e yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri pilotlarının tanımlanamayan uçakları bildirdiği son gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti. Trump, 'İnsanlar UFO gördüklerini söylüyorlar, 'İnanıyor muyum? Pek değil' açıklamasını yaptı