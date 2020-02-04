Görgüsüzlüğün dibine vurdular! Altın klozet rezilliği

Dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenecek olan klozet sosyal medyada büyük tepki çekti. "Utanç verici bir görgüsüzlük" yorumları yapıldı.





Hong Kong'lu bir şirketin hazırladığı altın klozet, 40 bin 815 elmas taneciğiyle bezeli. Bu elmasların toplamı 334 karata denk geliyor. Elmaslar, klozetin kurşun geçirmez kapağının içine yerleştirildi. Altın klozet, 'Dünyanın en lüks tuvaleti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

(Güneş)