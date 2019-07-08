Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,728
  • 6,4344
  • 258.061
  • 98561.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu

Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu

Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu

İngiltere´de bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi. Olay sonrasında polisin adamı gözaltına almadığı bildirildi.

Olay İngiltere´nin başkenti Londra´da meydana geldi. Polisin yerel saatle 5.15´te olaya dair ihbar aldığı belirtildi. Üzerinde herhangi bir halat veya koruyucu olmadan 300 metrelik `Shard´ gökdelenine tırmanan adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 95 katlı gökdelenin en üst katına tırmanan adam daha sonra polis tarafından ikna edilerek gökdelenden içeri alındı. İçeri alındığında polis ekipleri tarafından karşılanan adamın gözaltına alınmadığı ve serbest bırakıldığı bildirildi. Tanıklardan biri olan David Kevin Williams ise olayla ilgili şunları söyledi, "Bir adam Shard binasına tırmanıyordu. Olay yerinde ise 2 polis aracı, 2 ambulans ve bir drone vardı"

Tırmanıcının, güvenlik görevlilerini nasıl atlattığı ve 300 metrelik binaya nasıl karşısına engel çıkmadan tırmandığı ise merak konusu oldu.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trafik magandaları hamile kadının olduğu otomobile saldırdı!

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası