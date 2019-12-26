Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9374
  • 6,5952
  • 287.37
  • 113511
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Görenleri şaşırttı: Rahip kilisede scootera bindi

Görenleri şaşırttı: Rahip kilisede scootera bindi

Görenleri şaşırttı: Rahip kilisede scootera bindi

İrlanda'da bir rahip, Noel ayininden sonra kiliseyi scooter ile terk etti. Törene katılanlar rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi. İşte o anlar...

İrlanda'nın başkenti Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor scooter'ına binip kiliseyi terk etti. Kilisede bulunanlar rahibin scootera bindiği anları videoya kaydetti.

 

NOEL BABA'NIN HEDİYESİ

Rahip kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Ardından rahip scooter'a binip, kiliseden çıktı.

?Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter'a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.


Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
Dizi aşkı gerçek mi oldu?
Sefirin Kızı dizisine flaş transfer!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Olay saat 14.15 sıralarında Karadeniz Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. E

Arabalarına Sürten Otobüse Saldırdılar! İETT´de Korku Dolu Anlar...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hurda el arabasını bakın neye dönüştürdü

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti