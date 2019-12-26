Görenleri şaşırttı: Rahip kilisede scootera bindi

İrlanda'nın başkenti Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor scooter'ına binip kiliseyi terk etti. Kilisede bulunanlar rahibin scootera bindiği anları videoya kaydetti.

NOEL BABA'NIN HEDİYESİ

Rahip kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Ardından rahip scooter'a binip, kiliseden çıktı.

?Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter'a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.