Google'ın eski patronu yetenek avına çıktı: Dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünya çapında yetenek avına çıktı.

16 yaşın sihirli olduğunu ifade eden Schmidt yeni bir dünya kurmak düşüncesiyle 100 çocuğun peşine düştü

Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini yeni neslin hızla dünya meselelerine eğilmesi gerektiğini belirtti.

"100 YETENEKLİ ÇOCUKLA DÜNYANIN KADERİ DEĞİŞECEK"

Günümüz dünyasının büyük hatalar sonucu geleceği tehdit ettiğini kaydeden Schmidt 100 zeki çocukla dünyanın kaderinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bu kapsamda, sahibi olduğu Schmidt Future adlı kuruluşun, Rise projesini hayata geçirmek üzere İngiltere merkezli hayır kuruluşu Rhodes Trust ile ekip olduğu bildirildi.

Time dergisine konuşan Schmidt, “Yaptığımız bütün hatalar göz önünde bulundurulduğunda, gelecek nesle ne kadar erken görev verebilirsek o kadar iyi” dedi.

Schimdt çocukların daha akıllı daha iyimser, daha fazla enerji ye sahip olduklarını yeni dünyayı onlara devretmek için pek çok nedenin olduğuna işaret ediyor.