Google, İngiltere siyasetinin simge ismini tarihten sildi

İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in fotoğrafı, Google aramalarında gizemli bir şekilde yok oldu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Google’ın arama çubuğuna “İngiltere Başbakanları” yazıldığında çıkan listede Andrew Bonar Law’dan Boris Jonhson’a kadar tüm İngiltere başbakanları yer alırken, Churchill’in fotoğrafının olması gereken alanda ise siyah bir kutu belirdi.

Gelen tepkiler üzerine Google’dan yapılan açıklamada, “bunun kasıtlı bir olay olmadığı, otomatik güncelleme sırasında kazayla kaybolduğu ve problemin en kısa sürede çözüleceği” açıklandı. Daha sonra Churchill’in fotoğrafının listeye tekrar eklendiği görüldü.

ABD’de siyahi George Floyd’un ırkçı bir polis şiddeti sonucunda nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından birçok ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Winston Churchill’in heykelinin üzerine de “ırkçı” yazılmıştı.