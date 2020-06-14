Google, İngiltere siyasetinin simge ismini tarihten sildi
ABD'de başlayıp diğer birçok ülkeye de yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerden İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill de nasibini aldı. Gösteriler sırasında heykelinin üzerine ‘ırkçı' yazılan Winston Churchill'in fotoğrafı, Google aramalarından kaldırıldı.
İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in fotoğrafı, Google aramalarında gizemli bir şekilde yok oldu.
Aksam.com.tr’nin haberine göre, Google’ın arama çubuğuna “İngiltere Başbakanları” yazıldığında çıkan listede Andrew Bonar Law’dan Boris Jonhson’a kadar tüm İngiltere başbakanları yer alırken, Churchill’in fotoğrafının olması gereken alanda ise siyah bir kutu belirdi.
Gelen tepkiler üzerine Google’dan yapılan açıklamada, “bunun kasıtlı bir olay olmadığı, otomatik güncelleme sırasında kazayla kaybolduğu ve problemin en kısa sürede çözüleceği” açıklandı. Daha sonra Churchill’in fotoğrafının listeye tekrar eklendiği görüldü.
ABD’de siyahi George Floyd’un ırkçı bir polis şiddeti sonucunda nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından birçok ülkeye yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Winston Churchill’in heykelinin üzerine de “ırkçı” yazılmıştı.