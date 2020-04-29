Gökyüzünde NATO-Rusya gerilimi! F16'lar peş peşe havalandı

Baltık suları üzerinde rutin bir görev için uçan, bir çift Tu-160 bommbardıman uçağını yakın takibe alan NATO jetleri, tehlikeli sayılacak düzeyde yakından uçtu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir dakikalık video klipte, Baltık Denizi'nde sekiz saatlik devriye için yola çıkan, aynı beyaz Tupolev Tu-160 süpersonik bombardıman uçağı görülüyor.

Baltık'ın tarafsız (nötr) suları üzerinde uçtuğu iddia edilen Tu-160'ların kalkışından bir kaç saat sonra, NATO'nun F-16 jetlerinin takibine alındı. Uçakların hem sağında hem de solunda uçan F-16'lar, Tu-160'lara oldukça yakın görünüyor.

Uçakların, Finlandiya, Danimarka, Polonya ve Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, F-18'ler ile İsveç Hava Kuvvetleri'nden Saab JAS 39 Gripen olduğu belirtildi.

Ayrıca bombardıman uçaklarına eskortluk yapan Rus jeti de, uzun süre taciz edildi.

Üzerindeki sembollerden Danimarka Hava Kuvvetleri'ne bağlı olduğu açıkça görülen jetlerden biri, keskin manevralarla Rus uçaklarını değiştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

NATO tarafından 'Blackjack' olarak adlandırılan ancak Rusya'da 'Beyaz Kuğu' olarak bilinen Tu-160, Rus Hava Kuvvetleri'nin stratejik uzun menzilli bombardıman kabiliyetinin bel kemiğini oluşturuyor.

Ordu, bu yılın başlarında Tu-160 filosunu geliştirilmiş versiyonları olan 'M' veya 'M2'ye yükselteceğini açıkladı.

Modernize edilen Tu-160'ın M ve M2 serileri, modern bir bombardıman uçağında bulunması gereken gelişmiş radar ve elektronik harp istasyonları, daha fazla yakıt tasarruflu motorlar, sayısallaştırılmış aviyonik ve iletişim ekipmanlarıyla donatılıyor.

star.com.tr

F16'lar peş peşe havalandı!