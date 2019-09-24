Gökyüzü kızıla büründü, herkes şaşkına döndü!

Sumatra ve Borneo Adası'nda 6 eyaleti kapsayan geniş bir bölgede 2 aydan uzun süredir devam eden ve komşu ülkeleri de olumsuz etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında henüz sonuç alınamadı. Son olarak Jambi sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, şaşkınlık yarattı. Yangın sonucu yayılan partiküller bölgeyi kızıla boyadı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hem karadan hem havadan destek ekiplerinin artırıldığı söndürme çalışmalarında geçen haftadan bu yana yapay bulutlarla yağmur yağdırılıyor.

Şu ana kadar yürütülen söndürme çalışmalarının bazı yerlerde kısmı olarak etkili olduğunu açıklayan yetkililer, birçok noktada suni yağmur çalışmalarını genişletmeyi planladıklarını belirtiyor.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri ise bölgede gelecek ay başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağı öngörüyor.

Yoğun duman bulutlarının kapladığı eyaletlerde, ciddi artış gösteren hava kirliliği insan sağlığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilerken, solunum yolu enfeksiyonuna yakalananların sayısının 920 bine ulaştığı bildirildi.

Orman yangınlarına karşı acil durum ilan edilen Riau, Jambi, Güney Sumatra, Batı, Doğu ve Orta Kalimantan eyaletleri için kurulacak özel ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.