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31 Aralık 2020 Perşembe 10:39 | Son Güncelleme:

Glacier Bro lakaplı Çinli sosyal medya fenomeninden acı haber

Glacier Bro lakaplı Çinli sosyal medya fenomeninden acı haber
DHA

Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun'dan acı haber geldi. Çin, Glacier Bro lakaplı fenomenin Tibet'te öldüğünü açıkladı.

Çin, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu.

DHA'da yer alan habere göre, Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

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