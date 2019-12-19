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GKRY'nin Türk kaptanlara yaptıkları BM raporunda!

GKRY'nin Türk kaptanlara yaptıkları BM raporunda!

BM İnsan Hakları Konseyi'nin ilgili komitesi, Türk gemi kaptanlarının hem haksız yere tutuklanması hem de en temel haklarının ihlal edilmesi nedeniyle Rum kesiminin uygulamalarını 5 yıl süreyle takibe aldı.

Rum yönetimi Türk gemi kaptanlarını keyfi biçimde tutuklamayı sürdürüyor; Türk kaptanların en temel haklarını ihlal ediyor.

TRT Haber'in haberine göre; gözaltı süresi aşılıyor, çevirmen tahsis edilmiyor, avukatla görüşme hakları bile ellerinden alınıyor. Sonra da hiçbir açıklama yapmadan serbest bırakıyor.

Tutuklamalara gerekçe ise daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğramış olmaları. Rumlara göre bu limanlar yasadışı. 

Oysa Avrupa Birliği Komisyonu 11 Aralık 2018’de KKTC limanlarının yasaklı veya ambargolu liman olmadığını resmi olarak bildirdi.

Bu insanlık dışı uygulamalar, sonunda Birleşmiş Milletler’in de dikkatini çekti.

RUMLARIN UYGULAMALARI 5 YIL TAKİP ALTINDA OLACAK

Kıbrıs Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acentalar Birliği, kötü muameleyi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin gündemine taşıdı.

Başvuruyu inceleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Rumların insan hakları ihlallerini Birleşmiş Milletler İzleme Raporu’na aldı.

BM Komitesi de tüm bunları dikkate alarak Rum kesiminin uygulamalarını 5 yıl süreyle takip etme kararı aldı.

 


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