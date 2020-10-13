GKRY'nin foyası ortaya çıktı: Altın AB pasaportu uygulamasını acil kaldırıyorlar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, en az 2 milyon avro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi (Altın AB pasaportu) uygulamasını acil olarak askıya alacağını açıkladı.

BBC Türkiye'nin El Cezire'den aktardığı habere göre, GKRY Parlamento Başkanı Demetris Syllouris, bu uygulamayı kullanarak sabıkası olan hayal ürünü bir Çinli iş insanına yardım etmeye çalışırken görüntülendi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Syllouris, soruşturma tamamlanana dek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ülke protokolünde ikinci sıradaki devlet yetkilisi olan Syllouris, 19 Ekim itibariyle görevinden ayrılacağını belirtti.

El Cezire muhabirlerinin çektiği görüntülerde, Syllouris hayal ürünü iş insanına vatandaşlık verilmesi için nüfuzunu kullanmayı öneriyor.

Syllouris yayımladığı açıklamada "Kıbrıs halkına verilen bu hoş olmayan imaj ve vermiş olabileceği zarar nedeniyle özür dilediğini" söyledi.

Haberin ardından, hükümet acil toplantıda, vatandaşlık programının askıya alınması kararı verdi.

2004'te AB üyesi olan Kıbrıs, şu anda yeterli derecede yatırım yapanlara AB pasaportu veriyor.

Geçen Kasım ayında, Malezya devlet fonu IMDB'den milyarlarca doların kaybolması skandalındaki önemli isimlerden Jho Low'un Eylül 2015'te Güney Kıbrıs vatandaşlığı aldığı ve ülkede 5 milyon dolarlık mülk satın aldığı ortaya çıkmıştı.